Lavori in tangenziale Sud, cambia la viabilità

Per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione la viabilità in tangenziale sud di Vicenza subirà qualche variazione. Verrà infatti chiuso lo svincolo di entrata da Vicenza Est per i viaggiatori diretti a Torri di Quartesolo nelle notti di venerdì 26 e lunedì 29 maggio 2023 dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

Inoltre, verrà chiuso lo svincolo di entrata da Vicenza Est per i viaggiatori diretti a Vicenza Ovest nelle notti di martedì 30 e mercoledì 31 maggio dalle 21 alle 6 del giorno successivo.