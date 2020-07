Lavori tra A4 e A31: svincolo chiuso

In A31 in carreggiata Sud, a seguito di lavori urgenti di manutenzione del viadotto Torri di Quartesolo, nell’interconnessione A4 e A31 verrà chiuso lo svincolo di immissione per il traffico proveniente da Venezia e diretto a Rovigo.

Si procederà dunque con una sola corsia in A31 careggiata Sud (dal Km 53+175) dalle 10 alle ore 17 di sabato 25 luglio.