Asfaltatura strade, i cantieri di fine agosto in centro storico: le modifiche alla circolazione

In contra’ Mure Porta Castello, contra’ Motton San Lorenzo, tra contra’ San Marcello e contra’ Ponte delle Bele e in piazza Castello

Prenderanno il via lunedì 23 agosto i lavori di fresatura e asfaltatura che comporteranno la chiusura temporanea, per fasi, di contra’ Mure Porta Castello, contra’ Motton San Lorenzo (dal ponte delle Bele a contra’ ponte delle Bele) e dell’incrocio tra contra’ San Marcello e contra’ Ponte delle Bele. Per tutto il periodo dei lavori ci sarà il restringimento del tratto di strada in piazza Castello compreso tra i numeri civici 3 e 4.

L’intervento si protrarrà fino a sabato 4 settembre. I lavori saranno eseguiti per conto del servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune. Nel dettaglio, la prima fase, della durata di tre giorni, prevede la chiusura di contra’ Mure Porta Castello, con l’esclusione dell’intersezione tra contra’ Ponte delle Bele e contra’ San Marcello.

Si proseguirà con la chiusura di tre giorni di contra’ Motton San Lorenzo, dal ponte delle Bele a contra’ Ponte delle Bele. La terza fase, della durata di una notte (dalle 21 alle 6) prevede la chiusura dell’incrocio tra contra’ San Marcello e contra’ Ponte delle Bele. In queste fasi sarà consentito il doppio senso di circolazione a vista in contra’ Motton San Lorenzo, in contra’ Pedemuro San Biagio (da contra’ Motton San Lorenzo alla sede di Agsm Aim) e in contra’ Mure Porta Castello.