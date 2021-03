Riviera Berica: dal 9 marzo al via la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale

In prossimità della rotatoria con viale Annecy. Realizzati un percorso pedonale, un marciapiede rialzato e l'illuminazione dell'attraversamento per i pedoni

Prenderanno il via martedì 9 marzo i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale sulla Riviera Berica, in prossimità della rotatoria con viale Annecy.

Nello specifico, verranno realizzati un percorso pedonale in stabilizzato di collegamento della zona residenziale interna ed un marciapiede rialzato, lato ovest, nel tratto in affiancamento a viale Riviera Berica, fino all’attraversamento pedonale. Quest'ultimo verrà dotato di illuminazione zenitale a led. Inoltre, verrà installato un sistema di protezione per motociclisti da collocarsi sotto al guardrail esistente.

La spesa complessiva dell'opera è pari a 30 mila euro.

I lavori, affidati ad Amcps, si protrarranno, condizioni meteo permettendo, fino ai primi di aprile.

“Il progetto riguarda un asse viario primario sia verso il centro della città che per quanto riguarda il sistema delle tangenziali ad elevato traffico veicolare ma anche ciclabile e pedonale – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. Da qui la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del nodo stradale di viale Annecy con la realizzazione di un percorso pedonale, di un marciapiede rialzato e l'illuminazione dell'attraversamento pedonale che consentiranno a pedoni e ciclisti e motociclisti di transitare in modo più sicuro”.