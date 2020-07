Cantieri in città, via ai lavori a Sant'Agostino e Campedello: possibili rallentamenti

Per consentire l'esecuzione dei lavori di posa dei sottoservizi a cura di Aim all'incrocio tra viale dell'Industria e viale Sant'Agostino, da lunedì 27 luglio, in orario diurno, dalle 8 alle 18, è previsto il restringimento della carreggiata. Saranno possibili rallentamenti. Il traffico verrà regolato con semaforo lampeggiante da movieri. Nelle ore serali e notturne verrà ripristinato il normale funzionamento del semaforo.

Il cantiere si protrarrà, condizioni meteo permettendo, fino a lunedì 3 agosto. Successivamente i lavori si sposteranno su via Baracca.

Da lunedì 27 luglio prenderà il via anche un intervento di manutenzione del viadotto autostradale su viale della Riviera Berica, in località Campedello.

Il cantiere, a cura di Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a., si protrarrà fino a sabato 1 agosto.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, che verranno eseguiti interamente in orario notturno, dalle 20 alle 6 del mattino successivo, in corrispondenza del ponte autostradale verrà istituito il senso unico alternato di marcia su viale della Riviera Berica. Sono possibili rallentamenti.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.