Lavori in corso, senso unico alternato lungo la Riviera Berica

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del raccordo stradale tra viale Riviera Berica e la tangenziale sud, inclusa la rotatoria sulla Riviera Berica e un tratto di quest'ultima, sotto il cavalcavia dell'autostrada. L'intervento partirà il 30 marzo e si protrarrà fino a mercoledì 5 aprile.

Il lavori sarano eseguiti in notturna, dalle 21.15 alle 6 e richiederà la chiusura del raccordo che dalla Riviera Berica porta alla tangenziale sud. Sarà istituito anche un senso unico alternato regolato da movieri lungo la Riviera Berica.

"Prosegue il piano di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria cittadina in una delle arterie più importanti di Vicenza – spiegano il sindaco e l’assessore alle infrastrutture – caratterizzata da alto traffico e dal conseguente deterioramento della pavimentazione. I lavori verranno eseguiti, come in altre strade ad alta percorrenza della città, in orario notturno in modo da impattare il meno possibile sulla circolazione ordinaria".

Chi percorre la tangenziale sud non potrà utilizzare l'uscita numero 3 "Riviera Berica”.