Lavori di riparazione acquedotto, interruzione dell'acqua potabile a Bassano 

Giovedì 25 maggio, è in programma in via Vialetti in località Campolongo di Valbrenta, la riparazione di un tratto di tubazione in ghisa (condotta di acquedotto ex consortile), proveniente da Cismon del Grappa. Per eseguire il lavoro Etra dovrà temporaneamente chiudere la tubazione consortile lungo la stessa via.

«Le operazioni saranno svolte in orario diurno – spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson –. Verrà pertanto chiusa l’adduttrice dalle 6 alle ore 19 di giovedì 25 maggio. Il ritorno alla piena normalità del servizio idrico, è previsto il giorno stesso in tarda serata».

In caso di maltempo l’intervento sarà posticipato al giorno successivo o al primo giorno lavorativo utile. In alcune aree del territorio consortile, i residenti avvertiranno dei semplici cali di pressioni nei propri impianti; in altre invece la sospensione del servizio sarà totale.

La sospensione totale dell’erogazione avverrà a Bassano del Grappa in Via Castelvecchio, Via Castelnuovo, Via Colpiano, Via Contrà Sasso Rosso, Via Contrà Chiesa Sant’Eusebio. In queste vie Etra apporrà volantini di avviso. Cali di pressione potranno invece verificarsi a Bassano del Grappa in Via Marzarotto, Via Contrà S. Giorgio, Via dei Colli, Via Boschetto, Viale Asiago, Quartiere XXV Aprile, Via S. Michele, Via Fattori, Via Valtripona, Via Martinato e Via Dei Pilati.

In caso di necessità, si potrà usufruire di due punti di approvvigionamento (fontanelle) che verranno posizionati in via Marzarotto, al civico 10 (di fronte all’entrata della scuola) località Sant’Eusebio, e in via Lupi di Toscana (Parco pubblico) località Campese di Bassano del Grappa. Al ripristino dell'erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi torbida o bianca: sono situazioni tipiche dovute all'interruzione di flusso e alle variazioni di pressione. È sufficiente lasciare scorrere l'acqua fino a che non torna limpida prima di utilizzarla.

Si raccomanda di controllare che l’acqua sia in distribuzione prima di avviare elettrodomestici e apparecchi che utilizzano l’acqua, come lavatrici o lavastoviglie, e di spegnerli nel caso il servizio venga interrotto.

Eventuali problemi potranno essere segnalati a Etra telefonando al Numero Verde 800 013 027.