Scalette di Monte Berico, al via i lavori di restauro

Prendono il via questa settimana e dureranno un paio di mesi i lavori di restauro conservativo ed estetico delle superfici in pietra dell’arco delle Scalette di Monte Berico, per una spesa di 60mila euro. Il progetto, redatto dalla restauratrice Paola Orsolon, è stato donato al Comune da Round Table 34 Vicenza onlus, un’associazione dedicata ai lavoratori under 40 che svolge attività a carattere filantropico a livello locale e nazionale.

“Il nostro grazie va al club service Round Table 34 Vicenza che ha voluto regalare al Comune il progetto di pulizia e restauro dell’arco delle scalette che entro l’estate tornerà alla sua bellezza originaria – spiega l’Amministrazione comunale – Con quest’opera si chiude il percorso di recupero di una serie di monumenti storici cittadini grazie ad un intervento di decoro urbano a beneficio di tutti quei residenti e turisti che ogni giorno percorrono le scalette per arrivare fino al Santuario”.

L’intervento interesserà l’arco di piazzale Fraccon, a ridosso del centro storico di Vicenza verso sud-est, alla base della scalinata che fino alla prima metà del Settecento costituiva l’unico punto di accesso dalla città al Santuario della Madonna di Monte Berico.

L’opera così come visibile oggi è, in realtà, una ricostruzione della versione giunta fino al 1944, anno in cui, durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, venne pesantemente danneggiata.

Si opererà in modo da conservare nel miglior modo i materiali costitutivi del manufatto, realizzato in blocchi di pietra di Vicenza, eliminando, dove possibile, la causa primaria di degrado e mettendo in atto azioni preventive per garantire una maggiore durata nel tempo degli interventi di protezione.

Saranno rimossi i depositi superficiali, verrà eseguito un consolidamento propedeutico all’intervento di pulitura, staccati e nuovamente fissati i frammenti a rischio caduta, inseriti perni, consolidate le fessurazioni.

A seguire, saranno eseguite operazioni di disinfestazione della vegetazione e di rimozione di patine biologiche e specifici interventi di pulitura. Verranno rimosse le stuccature e le sostanze non idonee ed analizzate le copertine di protezione in piombo. Infine, saranno messi in atto interventi di stuccatura e di protezione dei manufatti in pietra.