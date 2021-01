Lavori pubblici, il Comune mette sul piatto 900mila euro per Campo Marzo

Per quanto riguarda le principali aree di intervento, nel 2021 è previsto uno stanziamento di 900mila euro per il primo stralcio del progetto di rifunzionalizzazione di Campo Marzo e della zona compresa tra San Felice e l'Eretenio. L'intervento vede un investimento triennale pari a 2.700.000 euro.

Importanti risorse saranno destinate alla riqualificazione degli edifici pubblici. 880.000 euro è l'investimento previsto per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria della copertura di Palazzo del Territorio, Auditorium Canneti e Accademia Olimpica.

300.000 euro saranno destinati al completamento del restauro conservativo dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati dove è prevista anche la riqualificazione degli impianti del nuovo archivio interrato con la sistemazione degli uffici.

Altri 300.000 euro sono stati stanziati alla scuola ex Giusti per lavori di manutenzione straordinaria della copertura.

Ammontano a 900.000 euro le risorse per interventi di riqualificazione delle scuole, 210.000 euro per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e comunali e 400.000 per impianti sportivi e palestre.

È pari a 1.000.000 euro l'investimento per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi.

600 mila euro è lo stanziamento nel 2021 per la realizzazione del nuovo ponte di Debba, per il quale sono previste ulteriori risorse. L'investimento triennale nell'opera di collegamento tra la Riviera Berica e Vicenza est è pari, infatti, a 2.250.000 euro (875.000 euro nel 2022 e 775.000 euro nel 2023).