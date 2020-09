Ponte dei Granatieri sotto i ferri, da lunedì senso unico alternato regolato da semaforo

Il ponte sul torrente Astico, opera strategica che collega la pianura vicentina con l’Altopiano di Asiago, è sotto i ferri dallo scorso giugno per un intervento consistente di messa in sicurezza, voluto dalla Provincia di Vicenza e seguito da Vi.Abilità Srl.



In un primo momento i lavori hanno interessato la sede stradale, con chiusura di una corsia di marcia, quella in direzione sud, e regolamentazione del traffico a senso unico alternato tramite movieri e polizia provinciale. A inizio agosto i lavori sono stati completati ed è ripreso il traffico su entrambi i sensi di marcia, in modo da favorire il passaggio di tanti visitatori e turisti diretti nelle montagne vicentine.

Nel dettaglio, l’intervento ha riguardato la regimentazione dello scarico delle acque meteoriche e il rifacimento dei giunti, la cui precaria situazione di conservazione ed errata concezione risultavano essere le principali cause dei danni rinvenuti. Sono state anche predisposte barriere di sicurezza a norma, con rifacimento dei cordoli. In questo modo si è ottenuto anche un incremento della sicurezza degli elementi di contenimento della carreggiata.



Dopo la pausa estiva, a fine agosto, i lavori sono ripresi, ma interessando solamente la parte sotto del ponte, in modo da permettere il flusso dei veicoli nei due sensi di marcia anche nelle prime settimane di settembre, quando il traffico dei turisti è ancora sostenuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si è quindi iniziato a lavorare sulle pile in corrispondenza dei giunti, con interventi di asportazione del calcestruzzo disgregato, trattamento dei ferri esposti con anticorrosivo, irruvidimento della superficie, predisposizione di eventuale armatura integrativa, applicazione di malta cementizia, finitura superficiale a frattazzo della malta e applicazione di strato protettivo. Interventi di ripristino sono in esecuzione anche su travi, soletta, arco e giunti.



Da lunedì 21 settembre inizieranno in contemporanea anche i lavori sopra al ponte, sulla corsia lato valle, pertanto sarà chiusa una corsia di marcia e sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

Vi.Abilità ha posizionato adeguata segnaletica che indica non solo la parziale chiusura del ponte, ma anche i percorsi alternativi.