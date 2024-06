Lavori in città: a Ponte degli Angeli si circola in una sola direzione

«Da oggi sono iniziati, a cura di V-Reti, i lavori di rifacimento del porfido del lato est del ponte, a completamento dell’intervento già eseguito sul lato ovest, e la posa delle nuove capriate di Palazzo del Territorio, cantiere del settore Lavori pubblici».

L'assessore ai Lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller martedì mattina ha effettuato un sopralluogo a Ponte degli Angeli per verificare le prime fasi di due cantieri che comportano alcune importanti modifiche alla viabilità.

«L’avvio dei due cantieri è stato programmato in contemporanea dopo la chiusura delle scuole, in modo da limitare al massino i disagi alla circolazione - ha spiegato - Mentre largo Goethe riaprirà fra due giorni, la viabilità su ponte degli Angeli resterà a senso unico per cinque settimane che comprendono anche il tempo tecnico di assestamento del porfido, in modo che il lavoro possa essere eseguito a regola».

L’intervento di sostituzione del porfido del ponte richiede fino a fine luglio la chiusura del senso di marcia da piazza XX settembre verso levà degli Angeli e largo Goethe, fatta eccezione per i pedoni e i ciclisti che, con bicicletta a mano, possono continuare a transitare anche in quella direzione sul marciapiede.

La deviazione dei mezzi che da piazza XX Settembre devono raggiungere largo Goethe e contra' Vittorio Veneto (ovvero direzione ovest) avviene sull'itinerario contra’ San Pietro, viale Margherita, viale Giuriolo, oppure lungo via IV Novembre e il quartiere di San Marco.

Il parcheggio "Canove", contra' Vittorio Veneto e le vie laterali sono raggiungibili unicamente da contra' San Marco, Ponte Pusterla e contra' Apolloni. Il senso di marcia da levà degli Angeli verso piazza XX Settembre (ovvero direzione est) sarà sempre percorribile.

L’avvio dell’intervento è stato programmato in concomitanza con la chiusura di largo Goethe, prevista per oggi martedì 18 giugno e domani mercoledì 19 giugno, disposta per consentire il posizionamento della gru con la quale si sta procedendo alla posa delle nuove capriate del tetto di palazzo del Territorio.

Queste opere, che interessano il palazzo inserito nel complesso del Teatro Olimpico, sono finanziate con 1.460.000 euro dal fondo europeo NextGenerationEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1).

Il cantiere, gestito dal settore Lavori pubblici del Comune, comporta per due giorni la chiusura della svolta a sinistra da levà degli Angeli verso largo Goethe e contra' Vittorio Veneto. I veicoli che circolano su levà degli Angeli devono transitare su ponte degli Angeli, in direzione piazza XX Settembre. Restano immutate le uscite da contra' Canove Vecchie e dal parcheggio "Canove".