Rotatoria davanti alla stazione, arriva la nuova pavimentazione in porfido stampato

Al via da lunedì 28 giugno l'asfaltatura dell'anello interno. Possibili rallentamenti fino a mercoledì 30

Prenderà il via lunedì 28 giugno l'intervento di asfaltatura dell'anello interno della rotatoria davanti alla stazione.

“Poseremo un'innovativa pavimentazione in asfalto stampato per mezzo di una speciale matrice che riprodurrà l'effetto del porfido– ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi -: non solo l'esecuzione sarà più veloce rispetto alla posa dei sanpietrini, ma permetterà anche di risparmiare nei lavori di manutenzione".

I lavori, che si protrarranno fino a mercoledì 30 giugno, prevedono il rifacimento dell'anello sormontabile della rotatoria che collega viale Roma a viale Milano, con la rimozione del porfido esistente e la posa della nuova pavimentazione in asfalto stampato con la matrice “porfido ad archi contrastanti”. Il cantiere si svilupperà per tratti, con restringimento dell'anello rotatorio: sono possibili rallentamenti.

Sarà garantito il transito degli autobus Svt. Le corse provenienti da ovest o in uscita dalla stazione, sia urbane che extraurbane, effettueranno la svolta all'altezza della salita di Santa Libera impegnando poi la corsia preferenziale di viale Venezia.