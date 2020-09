Parco Querini prossimo alla riapertura: interventi al Giardino Salvi e al Santa Corona

Ha preso il via lunedì a Parco Querini l'intervento di messa in sicurezza degli alberi per riaprire il parco al pubblico lunedì 5 ottobre, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno e salvo imprevisti. Anche nel parco di villa Tacchi si sta lavorando con l'obiettivo di riaprire il parco già mercoledì 23 settembre.

Nei prossimi giorni, inoltre, si inizierà a lavorare al parco di Villa Guiccioli che verrà riaperto il 5 ottobre. "Si procederà anche con interventi al Giardino Salvi e al giardino di Santa Corona - spiega l'assessore al Verde pubblico - Sul patrimonio arboreo di Campo Marzo, invece, si comincerà a lavorare non appena saranno state smontate le attrazioni del luna park".

Gli interventi sui parchi sono finanziati con la somma di 100 mila euro messa a disposizione dalla giunta comunale tramite prelievo dal fondo di riserva, volto alla messa in sicurezza delle alberature stradali e del patrimonio arboreo del Comune.

La somma servirà per un primo intervento dedicato ai lavori più urgenti, parte di un progetto più articolato che è in fase di definizione.