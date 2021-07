Lavori in corso, chiuso il passaggio a livello di Anconetta

Per consentire l'esecuzione dei lavori, a cura di Rfi, di manutenzione periodica e programmata sulla linea ferroviaria Vicenza – Schio, da giovedì 5 a domenica 29 agosto sarà necessaria la chiusura dei passaggi a livello di strada Camaldolesi e di viale Trieste/Anconetta. “Visti gli impatti sulla viabilità del cantiere in corrispondenza del passaggio a livello di Anconetta – dichiara il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron – abbiamo chiesto a Rfi di eseguire i lavori nel mese più "scarico" dell'anno e in orario notturno”.

Al fine di ridurre l'impatto sulla mobilità in uno dei principali assi viari cittadini, viale Trieste sarà chiuso al traffico dalle 22 alle 6. Resteranno completamente fruibili strada Scuole di Anconetta, per i collegamenti da e per Saviabona, e strada Nicolosi, per i collegamenti verso Monticello Conte Otto. Il traffico leggero (inferiore a 7,5 t) sarà deviato sull'itinerario di strada di Ospedaletto, con segnaletica di preavviso alla rotatoria "Ospedaletto SS 53" (per i veicoli provenienti da Treviso) sulle rotatorie di viale Trieste con viale Fiume e viale Ragazzi del '99 (per quelli provenienti da Vicenza).

Per quanto riguarda i mezzi di massa superiore alle 7,5 t, viene suggerita la deviazione attraverso la rete autostradale (attraverso A31 e A4, con itinerario tra Vicenza Est e Vicenza Nord, nelle due direzioni). Su strada Camaldolesi, invece, la chiusura sarà attuata per l'intera giornata. Rfi informerà i residenti e garantirà la percorribilità da e per strada di Saviabona