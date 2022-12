Lavori in autostrada, disagi alla circolazione

Possibili disagi in autostrada. Lungo l’A31 Valdastico, per lavori di manutenzione e di ispezione manufatti sul cavalcavia della linea ferroviaria Venezia-Milano, in carreggiata Nord (direzione Piovene) al Km 55+000 tra i caselli di Longare e Vicenza Nord, si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle giornate di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre 2022 in orario diurno dalle ore 10 alle ore 18.

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di realizzazione di due plinti new jersey, al km. 319+800 e al Km 317+300 in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Montebello e Montecchio, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Sempre lungo l’autostrada A4, per lavori di rifacimento pavimentazione, dal km 321+000 e al Km 317+300 in carreggiata Ovest, direzione Milano, tra i caselli di Montecchio e Montebello, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.