Lavori alla fognatura, cantiere aperto in città: cambia la viabilità, tutte le info utili

Per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione alla rete fognaria a cura di Viacqua, martedì 5 gennaio verrà chiusa al transito la carreggiata nord (con direzione Verona) di viale Verona, all'altezza dell'incrocio con via Quintino Sella, e sarà conseguentemente disposta la deviazione del traffico nella carreggiata sud che sarà a doppio senso di marcia. L'intervento, su uno dei principali assi viari della zona ovest è stato collocato in una giornata di forte limitazione alla circolazione, al fine di creare minor disagio alla cittadinanza.

Per consentire le manovre in sicurezza, il cavalcavia Ferreto de Ferreti verrà disciplinato a senso unico da viale Verona verso i Ferrovieri. Dal quartiere dei Ferrovieri non sarà possibile, quindi, raggiungere viale Verona.

Inoltre in via Quintino Sella, da via Zampieri a viale Verona, sarà invertito il senso di marcia, pertanto le auto potranno dirigersi dal Mercato nuovo verso viale Verona.

I lavori avranno durata di un giorno. Si invita a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ai movieri presenti in cantiere.