Lavori in corso, al via la posa della nuova condotta di gas metano

Da martedì 18 agosto in viale dal Verme, nel tratto compreso tra via del Quadrilatero e via Lamarmora, e in via Lamarmora, da via Peschiera a viale dal Verme, prenderanno il via i lavori per la posa di una nuova condotta di gas metano a cura di Aim Servizi a Rete.

Per consentire l'intervento, per circa dieci giorni, è previsto il restringimento temporaneo di viale dal Verme, da via del Quadrilatero a via Lamarmora, garantendo il doppio senso di marcia; i veicoli che percorrono viale dal Verme, provenendo da viale Diaz verso viale Cricoli, non potranno svoltare a sinistra su viale Sant’Antonino.

Nei successivi cinque giorni il cantiere si sposterà in via La Marmora che verrà chiusa temporaneamente al traffico, nel tratto da via Peschiera a viale dal Verme, garantendo il transito solo a frontisti e pedoni; i veicoli che percorrono viale dal Verme, nella direzione da viale Diaz verso vialeCricoli, avranno l’obbligo di proseguire diritto. I lavori saranno conclusi entro il 5 settembre.