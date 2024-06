Alta velocità, un'estate di cantieri: variazioni alla circolazione

Dalle 0.30 del 31 luglio sino alle 5.10 del 21 agosto la tratta ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza subirà delle variazioni per la messa in servizio dei due nuovi tratti dell’attuale linea Milano – Venezia, per complessivi 7 km, snuovo tracciato in variante.

Come riferisce RFI, Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) questi lavori andranno a potenziare la rete ferroviaria del Veneto, innalzando gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità delle linee, oltre che per il potenziamento prestazionale delle stesse e potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni.

Per quanto riguarda la tratta Milano - Venezia, nel dettaglio, i nuovi tratti di linea, lunghi rispettivamente 1,2 km tra Verona Porta Vescovo e San Martino Buon Albergo e 5,8 km tra Montebello Vicentino ed Altavilla, per Rfi costituiscono una tappa fondamentale nell’ambito dei lavori della Linea AV/AC Verona – Padova (1° Lotto Funzionale “Verona – Bivio Vicenza”). Investimento economico: 114 milioni di euro.

Gli altri interventi interesseranno le linee Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina – Castelfranco Veneto, Treviso – Montebelluna e Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina – Padova.

Per quanto riguardo la Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina – Castelfranco Veneto, circolazione interrotta tra Montebelluna e Feltre fino al 7 settembre 2024 per prosecuzione interventi di elettrificazione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria avviati lo scorso 25 febbraio. Dal 9 giugno al 14 dicembre 2024, inoltre, in previsione dei Giochi Olimpici Milano – Cortina del 2026, la circolazione sarà interrotta anche tra Feltre e Belluno per lavori di elettrificazione e potenziamento infrastrutturale.

Per la Linea Treviso – Montebelluna, circolazione ferroviaria interrotta dal 9 giugno al 7 settembre 2024 per lavori di elettrificazione della linea di contatto. Investimento economico per l’elettrificazione dell’intera tratta Treviso-Belluno: 137 milioni di euro.

E infine per la linea Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina – Padova, circolazione interrotta tra Montebelluna e Castelfranco Veneto dal 28 luglio al 7 settembre 2024 per lavori di potenziamento all’infrastruttura ferroviaria e agli impianti di circolazione.

Investimento economico di 800 mila euro.