Lavori alla rotatoria di Villaggio del Sole, possibili rallentamenti

Per consentire un intervento di sistemazione dei chiusini in corrispondenza della rotatoria tra viale del Sole e via Brigata Granatieri di Sardegna, dalle 6.30 alle 8.30 di sabato 27 novembre sarà attuato un restringimento della carreggiata.

Resteranno invariate le direzioni di marcia lungo viale del Sole; dai due lati di via Brigata Granatieri di Sardegna non sarà possibile impegnare la rotatoria ma sarà consentita solo la manovra di svolta a destra. Saranno possibili rallentamenti.

Da lunedì 29 novembre, invece, in strada Sant’Antonino prenderanno il via i lavori di manutenzione della rete elettrica. L’intervento, a cura di Sar Servizi a rete con direzione lavori Amcps, si protrarrà, salvo condizioni meteo avverse, per cinque giorni. Durante il cantiere i due attraversamenti stradali saranno a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Potrebbero formarsi incolonnamenti da e per Caldogno.