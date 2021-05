In direzione Piovene Rocchette nelle notti del 3 e 4 giugno

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) tra l’interconnessione con l’A4 e il casello di Vicenza Nord (dal km 54 al Km 58), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle 20 di giovedì 3 giugno alle 6 di venerdì 4 giugno e dalle 20 di venerdì alle 6 di sabato 5 giugno.