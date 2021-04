Lavori in A4, tra Vicenza Est e Montecchio

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Vicenza Est e Montecchio (dal km 327+700 al 326+300), si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20.00 di venerdì 30 aprile alle ore 6.00 di lunedì 3 maggio 2021.

Contemporaneamente ai lavori verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia e lo svincolo di entrata in direzione Milano del casello di Vicenza Ovest.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare alla settimana successiva.