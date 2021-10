Cantieri in A4: viabilità modificata

Nei prossimi giorni l'Autostrata A4 sarà interessata da alcuni cantieri in territorio Vicentino. Il primo, in carreggiata Ovest nelle notti del 11 e 12 ottobre, tra Montecchio e Vicenza Est.

Per lavori urgenti di rimozione piastre dei cavalcavia n. 314 e 315, in A4 in careggiata Ovest (direzione Milano) tra il casello di Montecchio e Vicenza Est (al km 327+200 al Km 326+000), si viaggerà su due corsie ridotte dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

Mentre nelle notti del 15 e 16 ottobre, per lavori rifacimento giunti di dilatazione del ponte sul fiume Ceresone Grande, tra i caselli Padova Ovest e Grisignano (dal Km 346+000 al km 345+300), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle 21 alle 6 del giorno successivo in careggiata ovest (direzione Milano) 1.