Lavori in A4, due i cantieri: modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni l'autostrada A4 sarà interessata da una serie di cantieri.

Tra Montecchio e Vicenza Est, per lavori di rimozione piastre dei cavalcavia n. 314 e 315, in A4 in careggiata Est (direzione Venezia), si viaggerà su una sola corsia dalle 21 alle 6 del giorno successivo nelle notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 settembre.

Nella notte del 28 settembre invece, per lavori di verifica e controllo del corpo stradale delle gallerie dei colli Berici, in A4, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, la carreggiata Est (direzione Venezia), rimarrà chiusa dalle 23 di martedì 28 alle 4 di mercoledì 29 settembre