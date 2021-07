In carreggiata est nelle notti dal 2 al 5 agosto

Per lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo casello di Montecchio, in A4 in direzione Venezia (careggiata est) tra i caselli di Montebello e Montecchio (dal km 317 al Km 318+500), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle 21 alle 6 del giorno successivo nelle notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 agosto.