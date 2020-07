Cantieri in A4, lavori tra Grisignano e Padova Est: si viaggia su due corsie

In A4, per lavori di pavimentazione dal casello di Grisignano fino a Padova Est (dal Km 357+000 al Km 358+800) in direzione Venezia (carreggiata Est) dalle ore 20 di martedì 28 alle ore 6 di mercoledì 29 luglio si viaggerà su due corsie di marcia.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.