A4, lavori in corso nelle gallerie dei Berici: cambia la viabilità tra i caselli di Vicenza Est e Ovest

Per lavori di rimozione piastre e ripristino marciapiedi delle gallerie dei colli Berici, in A4, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle ore 20 di martedì 20 alle ore 6 di mercoledì 21 ottobre.

Mentre tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle ore 20 di mercoledì 21 alle ore 6 di giovedì 22 ottobre e dalle ore 20 di giovedì 22 alle ore 6 di venerdì 23 ottobre 2020. I lavori potranno subire variazioni a causa del maltempo.