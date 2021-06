Lavori in A4, chiusto il tratto tra Montebello e Montecchio

Viabilità modificata in direzione Venezia nella notte del 12 giugno

Per lavori di sostituzione portale a messaggio variabile, in A4 in direzione Venezia (careggiata Est) tra i caselli di Montebello e Montecchio (dal km 311 al Km 321), verrà chiuso il tratto autostradale dalle 23 di sabato 12 giugno fino alle 5 di domenica 13 giugno.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Montebello e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Montecchio.