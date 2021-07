Lavori in A4 e A31: cambia la viabilità

Proseguono i lavori di pavimentazione in A31 Valdastico, in carreggiata Sud (direzione Badia Polesine) tra il casello di Vicenza Nord e l’interconnessione A4 (dal km 61+000 al 53+500), si viaggerà su una corsia di marcia anche nei prossimi due fine settimana:

dalle ore 20.00 di venerdì 16 luglio fino alle ore 17 di domenica 18 luglio

dalle ore 20.00 di venerdì 23 luglio fino alle ore 17 di domenica 25 luglio 2021.

Verranno quindi chiusi gli svincoli di immissione in A4 sia in direzione Milano che in direzione Venezia per il traffico proveniente da Piovene Rocchette dalle 14 di sabato 24 luglio fino alle 12 di domenica 25 luglio

Gallerie dei Berici

In A4 invece, per lavori di installazione armadi estintori con relativi segnali nelle gallerie dei colli Berici, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), dal km 328+000 al Km 331+000 resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle 21 di lunedì 19 luglio alle 6 di martedì 20 luglio.

E ancora tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di martedì 20 alle ore 6.00 di mercoledì 21 luglio.

In caso di maltempo i lavori verranno effettuati nelle notti di mercoledì 21 e giovedì 22 luglio.