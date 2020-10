Lavori di manutenzione in A4 e A31, caselli chiusi e viabilità modificata

In A4, per lavori di rimozione piastre e ripristino marciapiedi delle gallerie dei colli Berici, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle 20 di lunedì 12 alle 6 di martedì 13 ottobre e dalle ore 20 di martedì 13 alle ore 6 di mercoledì 14 ottobre.

Mentre in A31, per lavori di manutenzione al casello di Thiene rimarrà chiuso lo svincolo di entrata per il traffico diretto a Vicenza nella notte del 13 ottobre. Variazione che riguarderà il traffico diretto a Vicenza, dalle ore 22 di martedì 13 alle ore 6 di mercoledì 14 ottobre.