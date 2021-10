Per lavori urgenti di manutenzione delle barriere fonoassorbenti, in A31 Valdastico, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) tra il casello di Vicenza Nord e l’interconnessione A4, (dal km 57+610 al km 56+720), i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle 22 alle 6 del giorno successivo, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì fino al 30 novembre.