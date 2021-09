Cantieri in A31: cambia la viabilità

Per lavori di rifacimento giunti di dilatazione in A31 Valdastico, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) tra il casello di Vicenza Nord e l’interconnessione A4, si viaggerà su una corsia di marcia (dalle 20 alle 6 del giorno successivo) nelle notti da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021.

Cambia la viabilità anche tra i caselli di Dueville e Piovene Rocchette per lavori di potatura siepi spartitraffico. In entrambe le direzioni si viaggerà su una corsia di marcia in orario diurno, dalle 8 alle 18, da lunedì 6 a venerdì 10 settembre.