Lavori in A31, innesti chiusi e uscite obbligatorie

In A31, per lavori di rifacimento pavimentazione, verrà chiuso l’innesto da A31 verso la S.S. 434 (in direzione Rovigo), dalle ore 20 di lunedì 28 alle ore 6 di martedì 29 settembre.

Gli utenti diretti a Rovigo dovranno uscire obbligatoriamente in direzione Verona e seguire le deviazioni.

Successivamente, sempre per lavori di rifacimento pavimentazione, verrà chiuso l’innesto da S.S. 434 verso la A31 Valdastico Sud, per il traffico proveniente da Rovigo, dalle ore 20 di martedì 29 alle ore 6 di mercoledì 30 settembre.