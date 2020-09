Cantiere in A31: si viaggia su una sola corsia tra Thiene e Dueville

In A31, per lavori di potatura alberature interferenti con la linea elettrica Enel tra i caselli di Thiene e Dueville (al km 78+400) in carreggiata Sud (in direzione Rovigo), si viaggerà solo su una corsia di marcia, dalle ore 9 alle ore 17 di martedì 15 settembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In caso di maltempo i lavori slittano al giorno successivo, mercoledì 16 settembre 2020.