Lavori in corso, cambia la viabilità in A31: tra i caselli di Noventa e S. Margherita D'Adige

Cantiere in A31. Per lavori di manutenzione giunti del vadotto Saletto, in carreggiata Sud (in direzione Badia Polesine) tra i caselli di Noventa Vicentina e S. Margherita D’Adige (al km 18+600), si viaggerà su una corsia di marcia.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle ore 9 di venerdì 4 settembre fino alle ore 20 di domenica 6 settembre 2020.