Cantieri in A31, lavori tra Vicenza Nord e l'interconnessione con l'A4

In A31 Valdastico, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Sud (direzione Badia Polesine) tra il casello di Vicenza Nord e l’interconnessione A4 (dal km 61+000 al 53+500), si viaggerà su una corsia di marcia nei seguenti fine settimana:

· dalle ore 20.00 di venerdì 25 giugno fino alle ore 14 di domenica 27 giugno 2021;

· dalle ore 20.00 di venerdì 2 luglio fino alle ore 17 di domenica 4 luglio 2021;

· dalle ore 20.00 di venerdì 9 luglio fino alle ore 17 di domenica 11 luglio 2021;

· dalle ore 20.00 di venerdì 16 luglio fino alle ore 17 di domenica 18 luglio 2021;

· dalle ore 20.00 di venerdì 23 luglio fino alle ore 17 di domenica 25 luglio 2021.

In quest’ultimo fine settimana, conseguentemente ai lavori sopra descritti verranno chiusi gli svincoli di immissione in A4 sia in direzione Milano che in direzione Venezia per il traffico proveniente da Piovene Rocchette Venezia dalle 12 del di sabato 24 luglio fino alle 6 di domenica 25 luglio 2021.