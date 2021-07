In A31, per lavori di manutenzione giunti, in entrambe le direzioni tra l’interconnessione A4 e A31 e il casello di Vicenza Nord (al km Km 52+500 e al km 56+600), si viaggerà su una corsia di marcia, dalle ore 20 di lunedì 26 luglio alle ore 6 di sabato 31 luglio 2021.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.