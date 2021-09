I lavori si svolgeranno in orario notturno dal 20 al 24 settembre

In A31, per lavori di sostituzione delle barriere fonoassorbenti del casello di Dueville si rende necessaria la chiusura dello svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Piovene Rocchette (carreggiata Nord) dalle 21 alle 6 del giorno successivo nelle notti dal 20 al 24 settembre.