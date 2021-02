Lavori in A31, viabilità modificata

In A31, per lavori di verifica delle opere d’arte in A31 Valdastico tra l’interconnessione A4 ed il casello di Vicenza Nord tra il Km 54+916 e il Km 56+620 si viaggerà su una sola corsia di marcia in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) dalle 10 alle 16 di lunedì 15 e mercoledì 17 febbraio.

In carreggiata Sud (direzione Rovigo) sarà garantita la percorrenza su una sola corsia di marcia nei giorni di martedì 16 e giovedì 18 febbraio 2021 sempre dalle 10 fino alle 16.