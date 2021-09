Lavori in A31, modifiche alla viabiltà

Due le tratte interessate dai lavori nei prossimi giorni, la prima, nelle notti dal 27 settembre al 1 ottobre, sarà quella tra il casello di Vicenza Nord e l’interconnessione A4.

Per lavori di sfalcio del verde nello spartitraffico centrale in A31 Valdastico, in entrambe le carreggiate, si viaggerà su una corsia di marcia (dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo).

La seconda sarà quella del casello di Dueville, che porterà la chiusura dello svincolo di entrata per Piovene Rocchette nelle notti dal 27 al 29 settembre.

Per lavori di sostituzione delle barriere fonoassorbenti del casello di Dueville si rende infatti necessaria la chiusura dello svincolo dalle21 alle 6 del giorno successivo

Contemporaneamente, nella stessa fascia oraria, in A31 tra i caselli di Vicenza Nord e Thiene, all’altezza del casello di Dueville, in careggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) si viaggerà solo su una corsia di marcia.