Ondate di calore e rischi per i lavoratori

A causa delle ondate di calore di questi giorni, si stanno verificando anche in Veneto malori, soprattutto a danno dei lavoratori più esposti, ossia quelli che operano nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, ma anche indoor nelle fabbriche e nella logistica (magazzinaggio).

Come riferisce la Cgil Veneto, prendendo come esempio il settore dell’edilizia, se le temperature superano il 75° percentile, si ha l’aumento del rischio relativo di infortunio di 1.25 (1.31 per i muratori). Durante gli eventi di calore estremo, come quelli registrati in questi giorni, il rischio complessivo di infortuni sul lavoro aumenta dell’1% per ogni aumento di 1°C della temperatura al di sopra dei valori di riferimento, del 17,4% durante le ondate di calore e circa il 15% dei lavoratori che lavorano normalmente in condizioni di stress termico può anche soffrire di lesioni renali acute o malattie renali. È questo il tema affrontato nel seminario organizzato oggi dalla Cgil Veneto.

Proprio per tutelare le condizioni di salute e sicurezza di questi lavoratori, Cgil Veneto, unitariamente con Cisl e Uil, hanno chiesto alla Regione di lavorare ad un protocollo che aiuti la contrattazione settoriale/aziendale attraverso interventi necessari a far fronte alle ondate di calore: definizione delle fasce orarie in cui non sia consentito lavorare in presenza del superamento delle soglie di guardia della temperatura esterna ed interna ai luoghi di lavoro, attivazione di campagne informative mirate sia verso i datori di lavoro che i lavoratori.

Silvana Fanelli, segretaria regionale Cgil Veneto: “Non partiamo da zero, perché già nel testo Unico (D.lgs.81/2008) si affronta il tema delle caratteristiche degli ambienti di lavoro e della relazione tra le condizioni microclimatiche, con particolare attenzione alla ventilazione degli spazi chiusi, alla temperatura degli ambienti di lavoro e l’umidità. Inoltre, il decreto-legge n.98/2023 contiene misure urgenti in materia di protezione dei lavoratori in caso di condizioni meteorologiche estreme. Purtroppo, la norma del Testo unico non è vincolante. Per esempio, quando si superano i 35° C all’esterno, le aziende potrebbero accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria come stabilito dall’Inps, ma non esiste nessuna norma che preveda la sospensione dell’attività lavorativa in caso di superamento delle temperature. Indispensabile, insieme al nostro patronato, è far emergere che colpi di calore, disidratazione e altro sono vere e proprie malattie professionali o infortuni sul lavoro, e non malori che possono capitare a tutti, perché l’emersione del fenomeno è un passo fondamentale per ottenere dei cambiamenti strutturali. Abbiamo già sollecitato unitariamente l'istituzione di un tavolo apposito, ad oggi però la Regione non ha ancora risposto: nonostante abbia emanato comunicati indirizzati giustamente a soggetti fragili come gli anziani, pare essersi dimenticata dei rischi per i lavoratori”.