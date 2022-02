Largo Paolo Rossi, entro l’estate al via i lavori di riqualificazione

Procede spedito l’iter per la riqualificazione di Largo Paolo Rossi. La giunta ha, infatti, approvato oggi il progetto definitivo che trasformerà il piazzale antistante all’accesso principale dello stadio Menti, di recente intitolato ufficialmente alla memoria dell'indimenticato campione e cittadino onorario di Vicenza.

Il progetto, voluto dall’amministrazione e dalla società L.R. Vicenza insieme a Federica Cappelletti, moglie del calciatore, prevede la realizzazione di opere per un valore complessivo di 250 mila euro. Il via ai lavori è previsto per questa estate.

“Continua il percorso per ricordare Paolo Rossi, nostro cittadino onorario – affermano il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e allo sport Matteo Celebron - Largo Paolo Rossi diventerà la via di accesso dei tifosi alla tribuna del Menti nonché la denominazione della sede legale della società L.R. Vicenza. Sarà inoltre un luogo di aggregazione anche per i cittadini. In questo modo ricorderemo Paolo e quanto ha donato alla nostra città”.

Nel dettaglio, l’area di 1400 metri quadrati oggi adibita a parcheggio pubblico diventerà pedonale, verrà rialzata e dotata di una nuova pavimentazione. Saranno, quindi, realizzate tre aiuole inerbite in onore del bomber biancorosso: due avranno la forma di scarpette da calcio e una, in prossimità dell’ingresso principale dello stadio, quella dello storico numero 9. Qui verrà posizionata anche una statua dedicata a Paolo Rossi, in fase di studio. Le aiuole saranno contenute da profili in cemento armato che fungeranno da sedute perimetrali. Un gioco cromatico e compositivo della pavimentazione consentirà di affiancare ad una delle due “aiuole scarpetta” il pallone da calcio simbolo dei tanti gol del capocannoniere. Completeranno la realizzazione dell’area pedonale, l’illuminazione a Led, le caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche, l’installazione di nuove panchine e, infine, la posa del cancello di delimitazione della zona tifosi all’inizio dello sviluppo, a nord, del largo.

A carico della società L.R. Vicenza sono previsti il rifacimento della facciata principale, con il recupero delle finestrelle della vecchia biglietteria e la riqualificazione del muro est dello stadio.

Il progetto redatto dal servizio Manutenzioni, prevenzione e sicurezza del Comune di Vicenza, è partito da uno studio di fattibilità realizzato gratuitamente dall'architetto vicentino Riccardo Cestari.