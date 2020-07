Al laghetto di Marola la nuova spiaggia di Vicenza

Musica, cibo e sport per far brillare l’estate Vicentina. Un parco, un lago, una spiaggia, un grande zona relax ed una dedicata al beach volley. Dopo le prime tre settimane di rodaggio il parco dedicato allo street food, alla musica e ora anche allo sport, il tutto all’aria aperta, è pronto ad accogliere il pubblico. Una zona al verde degli alberi, adiacente al laghetto di Marola, nel comune di Torri di Quartesolo, per chi vuole trascorrere qualche ora fuori dal caldo cittadino in un ambiente rilassato.

Da venerdì 31 a domenica 2 agosto inizia, con tre giorni di eventi l’avventura ufficiale di Spark Living Bay a Marola.

Il parco offre oltre 5000 metri di verde in un ambiente rilassante e piacevole dove trascorrere il tempo lontani dal caldo dell'afa estiva cittadina. Sarà presente per tutta l’estate una scelta di pietanze tipicamente legate allo “street food” con con burritos, hamburger, un’ampia selezione di birre e drinks, per garantire un'offerta completa dall'aperitivo fino a notte fonda. E la selezione musicale? Sarà curata da una line up di Dj locali, variando di serata in serata.

Due mini ristoranti, un birrificio artigianale e cocktail bar, per fare sattività all'aperto: due campi da beach volley appena costruiti e pronti ad ospitare tornei e partite tra amici, e una postazione per il gioco del Teqball, un nuovo sport praticato su un tavolo da Ping-Pong curvo che offre ai calciatori professionisti e agli appassionati un ottimo strumento per sviluppare e migliorare le proprie tecniche e capacità di concentrazione.

La Grande inaugurazione di SPARK Living Bay, la baia all’aria aperta sul lago di Marola dedicata al relax e allo sport sarà una tre giorni di intrattenimento. Da venerdì 31 a domenica 2 agosto 2020, quando l'estate si fa bollente tante iniziative al fresco.