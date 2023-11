Ladri a casa del sindaco, il monito ai cittadini: "Prestate attenzione"

"Si sono intrufolati in casa forzando l’infisso di una finestra fronte strada. La refurtiva è stata assai scarsa dato che io non sono solito tenere in casa soldi, gioielli e oggetti di valore". È questa la ricostruzione fornita da Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina, vittima di un furto in abitazione nelle scorse ore.

Il primo cittadino ricostruisce i fatti accaduti in un post condiviso sui social: "Sono entrati nella mia abitazione in via Carpino, quartiere densamente abitato e non lontano dal centro paese - racconta il primo cittadino invitanto i concittadini ad essere parte attiva - prestate attenzione, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui annotta presto, a rumori, movimenti sospetti e persone che si aggirano “curiose. Aiutiamoci a monitorare i nostri quartieri e a segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette".