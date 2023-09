Ritorna "La via dei Berici - Ride in Vicenza"

Manca poco alla nuova edizione de “La via dei Berici – Ride in Vicenza”, l’evento dedicato agli amanti delle biciclette, in scena a Vicenza dal 29 settembre al 1° ottobre 2023. L’appuntamento ritorna in un format innovativo, con l’obiettivo di unire sport, solidarietà, mobilità sostenibile e conoscenza del territorio, per raccontare come la bike experience possa promuovere la cultura, il paesaggio e l’enogastronomia di un luogo. Non potrà mancare la corsa alla beneficenza, grazie alla collaborazione stretta con Fondazione San Bortolo Onlus a cui andranno i proventi delle iscrizioni alle gare.

A capo dell’organizzazione, un team d’eccezione che lavora a stretto contatto da più di un anno, composto da Angelo Furlan, Andrea Cazzola, Federico Casalini, Moreno Mora e Filippo Pozzato.

Meneghini & Associati è il partner per la comunicazione.

Valorizzazione del territorio e sensibilizzazione dell’importanza di fare sport per i giovani sono gli obiettivi principali dell’evento, con un’attenzione particolare alla solidarietà, asset fondamentale delle edizioni precedenti: con l’iscrizione ogni partecipante donerà € 5 alla Fondazione che aiuta gli ospedali della provincia di Vicenza e i loro malati.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Village, situato lungo le mura storiche di viale Mazzini, con l’area bike lounge, gli stand espositivi, l’area bimbi, la Lucky Brews Beer Garden, e luogo da cui partiranno le pedalate. Evento della prima giornata, venerdì 29 settembre 2023, sarà la celebre Danza sui pedali, in cui 20 personaggi pedaleranno su bici stazionaria, al seguito di Angelo Furlan; la diretta online potrà essere seguita da tutti gli appassionati che potranno replicare gli esercizi. Uno show che combina ciclismo, danza e solidarietà: l’intero incasso delle donazioni che verranno raccolte verrà devoluto in beneficenza. Dalle 21.45 il tutto si trasformerà in un energico Dj set di apertura dell’evento.

Ricco di appuntamenti sarà sabato 30 settembre: in mattinata si svolgerà La via dei Berici Gravel, un’avventura non competitiva alla scoperta dei Colli Berici, a cui sarà possibile partecipare con qualsiasi tipo di bici. Tre percorsi, corto (62 km), medio (90 km) e lungo (140 km), con partenza alla francese o partenza emozionale alle 8.30. I ristori tipici saranno il punto forte.

Il pomeriggio proseguirà con La via dei Berici Short Track dedicata ai giovanissimi, escursioni e la possibilità di degustare prodotti tipici a km zero o fare attività in famiglia con i laboratori di Coldiretti.

All’ora dell’aperitivo prenderà vita un dj set al LuckyBrews garden e dopo cena alla bike lounge ci saranno le premiazioni del contest Berici Climbs seguite da cabaret dal vivo di Jani alla scoperta delle tradizioni e della cultura vicentina.

Domenica 1° ottobre si inizia con la gara principe dell’evento: La via dei Berici, un percorso MTB di 55km, disegnato dai campioni Nicholas Pettina e Domenico Valerio, vicentini doc e profondi conoscitori del territorio. Nel corso della giornata ci saranno test bike e premiazioni delle gare, escursioni e attività per bambini e famiglie. Alle 18 presso la Bike Lounge, la una festa finale con la partecipazione dei Velvet, cover band degli U2, il cui frontman ha cantato con Bono.

Particolare attenzione sarà rivolta all’enogastronomia del territorio, con il coinvolgimento dei locali berici ed eccezionali pietanze offerte ai ristori. Di grande impatto al village di Viale Mazzini la presenza di Coldiretti con attività e prodotti tipici del territorio.

"Sono certo che questa nuova edizione di La via dei Berici, capace di coniugare sport, cultura del territorio e solidarietà, sarà accolta dal pubblico con grande entusiasmo”, ha dichiarato Leone Zilio, sssessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace del Comune di Vicenza

«Ci siamo! - ha dichiarato Angelo Furlan, direttivo La via dei Berici - iI momento per cui dieci anni fa, appena finita la carriera di ciclista professionista decisi di restare a casa e concentrarmi su iniziative dedicate al territorio, è arrivato. Ed esattamente 10 anni fa proprio la via dei Berici è stata l’ultima manifestazione affrontata con la maglia da professionista. Sappiamo che l’anno zero ci sarà da stringere i denti, ci sarà chi salirà a bordo, chi starà alla finestra ma una cosa è certa, ce la stiamo mettendo tutta per portare Vicenza ed i colli Berici nel cuore di tutti gli italiani. Ci tengo a ringraziare il Comune di Vicenza sia l’amministrazione precedente che l’attuale che ci hanno sostenuto e ci stanno sostenendo con grande sensibilità verso le tematiche cardine di questo evento. Grazie ai folli sognatori saliti a bordo che da 2 anni stanno lavorando 24h al giorno perché questo progetto diventi realtà. Grazie a quello che è stato per 25 anni la via dei Berici e a chi l’ha resa grande in passato. La via dei Berici che ripartirà quest’anno vuole essere un tributo a tutto ciò. Avanti tutta!»

«Condivido con Angelo oltre che ad un’amicizia maturata durante gli anni di ciclismo professionistico, la voglia di innovazione e l’occhio di riguardo per le tematiche giovanili - ha sottolineato Filippo Pozzato, direttivo La via dei Berici - Vogliamo dare un volto nuovo e far capire come il ciclismo in tutte le sue sfaccettature rappresenti un’occasione impareggiabile di crescita per i luoghi dai quali parte arriva e passa»