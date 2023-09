La Spv? «Una voragine nelle casse del Veneto»

«Superstrada pedemontana veneta, una voragine nelle casse del Veneto» è questo, senza troppi giri di parole, il nome per un dibattito a porte aperte organizzato dal coordinamento ecologista Covepa col patrocinio del Comune di Asolo. L'evento che è in calendario per domani 20 settembre alle ore 20.45 presso la sala convegni de La Fornace in via Strada Muson 2 proprio a Asolo nella Marca giunge in un momento particolare. Tra la primavera e l'estate di quest'anno la Corte dei conti (di peso è stato l'intervento della presidente della Sezione di controllo Maria Elisabetta Locci) ha sottoposto al vaglio sia lo stato di avanzamento dei lavori della Superstrada pedemontana veneta, meglio nota come Spv, sia il budget regionale. Ne sono usciti due affreschi con luci e ombre. E le ombre proiettate dalla Spv sui conti di palazzo Balbi da anni inquietano la rete ecologista. Che in relazione alla controversa vicenda della Spv non solo denunciano la sua insostenibilità ambientale ma pure quella economica. «La Regione Veneto infatti, se da una parte incasserà i pedaggi, di gran lunga inferiori alle ottimistiche previsioni, dato il loro elevato prezzo, dall'altra dovrà corrispondere fino al 2059 un canone annuale medio di oltre 300 milioni di euro prestabilito alla società concessionaria, l'italo-spagnola Sis» fa sapere in una nota diffusa oggi il portavoce del Covepa Massimo Follesa che sarà uno dei due relatori assieme al consigliere regionale del Pd Andrea Zanoni (moderatore sarà invece il giornalista Davide Nordio). «Questo imperdonabile errore - aggiunge ancora l'architetto Follesa - sta creando un buco nelle casse regionali e non potrà che peggiorare». La serata si preannuncia frizzante perché da giorni i sostenitori dell'opera fanno sapere di non essere d'accordo con l'impostazione data all'evento.