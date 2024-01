L'ombra del potere sulla libertà di stampa

Domani 20 gennaio alle ore 20,30 il Collettivo Tina Merlin organizzato un incontro pubblico intitolato «Censura, diffamazione, passività: quando l'informazione arranca la democrazia arretra». La serata, ospitata presso la sala civica Ceccato in viale Pietro Ceccato 80 ad Alte di Montecchio Maggiore vedrà come animatori i giornalisti Francesco Brasco e Marco Milioni. Il primo è direttore dell'agenzia di stampa veneta Lineanews.it. Il secondo, firma fissa di Vicenzatoday.it e Today.it, si occupa di inchieste e approfondimenti. Diversi sono i temi in agenda: dalle cosiddette leggi bavaglio fino a quelli spinosi che riguardano le norme sulla diffamazione e sulla documentazione secretata nell'ambito di una annosa querelle che riguarda il rapporto non solo tra giornalismo e giustizia ma anche tra giornalismo e potere. Più in generale, spiegano gli organizzatori in una nota diffusa alcuni giorni fa, si parlerà anche «di concentrazione editoriale, dei rischi e dei pericoli che incombono non solo sulla libertà di stampa ma anche sulla libertà di espressione del pensiero: ambiti che peraltro sono costituzionalmente garantiti». L'ingresso è libero e gratuito. L'obiettivo della discussione è quello di dare il via ad una piattaforma, aperta ai professionisti del settore nonché a tutti coloro che hanno a cuore «una informazione ben fatta e con la schiena diritta», che punti a recuperare il terreno perduto in questi anni. Il giornalismo, la libertà di stampa e la libera circolazione delle idee «in questo Paese non godono di buona salute - si legge infatti nella nota - è giunto il momento di provare a invertire questa tendenza segnalando alcuni percorsi spesso poco agevoli, ma che vale la pena di esplorare».