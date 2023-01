Iononsonoerika entra nella colonna sonora di "The Kardashians"

Con "Lividi di gioia", Erica Meneguzzo, in arte IononsonoeriKa, entra come songtrack della serie mondiale “The Kardashians” in streaming su Disney + e Hulu.

La cantautrice vicentina classe 1999 è stata infatti scelta dalla produzione delle Kardashians

di Los Angeles. Come ha infatti raccontato in una recente intervista: "Stavano cercando un pezzo italiano, di un artista emergente per un episodio della serie girato nella città di Milano e tra le tante proposte è stato scelto il mio".

"Lividi di gioia" parla della fatica ma anche dello star bene a prescindere da tutto: "ha un senso faticare, se ad attenderci è qualcosa che vogliamo con tutto noi stessi", racconta la 23enne.

"Ci vuole tempo, ci vuole costanza, fatica, ci vuole grinta, ci vuole pazienza, che quella non la trovi mica negli scaffali della Lidl. Cit. - scrive sui social IononsonoeriKa - A volte devo fermarmi per metabolizzare, il tempo scorre velocemente ed è difficile anche realizzare le cose che ti accadono e che fai accadere. Voglio lavorá, lavorá, lavorá, focus e via si parte". E a quanto pare la giovane cantautrice di Monte di Malo ha avuto ragione.