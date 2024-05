Caso Czeta? Il Tar sospende l'interdittiva antimafia in attesa del giudizio di merito

Il Tar del Veneto ha temporaneamente sospeso l'efficacia della interdittiva antimafia che aveva colpito la Czeta di Vicenza a seguito di un provvedimento emesso dagli uffici di palazzo Volpe diretti dal prefetto Salvatore Caccamo: ora per metà luglio si attende il giudizio di merito. Ad annunciare la novità è il vertice aziendale della stessa Czeta (in foto la sede di via Biron di Sopra a Vicenza) in una nota diramata oggi 28 maggio. «Si rende noto - si legge - che il Tar veneto in relazione al ricorso 645/2024 ha emesso, in data 25 maggio 2024, il decreto cautelare monocratico numero 00233/2024, con il quale sospende gli effetti del provvedimento fino al giorno di trattazione collegiale che si riunirà in camera di consiglio il giorno 10 luglio 2024». In quella sede, sia l'impresa sia l'avvocatura generale dello Stato per conto della Prefettura di Vicenza, faranno valere le proprie ragioni. Il Tar è un organo di gisutizia amministrativa di primo grado (l'interdittiva antimafia infatti non è un provvedimento di natura penale bensì, appunto, amministrativa): le sue sentenze sono appellabili in secondo grado, cioè al Consiglio di Stato, ed eventualmente fino in Cassazione.