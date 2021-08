Mercato nuovo, al via i lavori di messa in sicurezza

Hanno preso il via oggi, lunedì 2 agosto, i lavori di messa in sicurezza delle aree esterne della Chiesa di San Giuseppe, in zona Mercato Nuovo. L'intervento, per una spesa di quasi 25 mila euro, prevede la posa di una recinzione modulare prefabbricata in ferro battuto, in base ai requisiti architettonici della Chiesa.

La recinzione è fornita da Ind.i.a. Industria Italiana Arteferro di Malo e posata a cura di FM Recinzioni di Malo. La tinteggiatura sarà eseguita da volontari della Parrocchia.

“Come promesso, andiamo ad intervenire per mettere in sicurezza un'area importante per tutto il quartiere e la Parrocchia - spiega l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –, affiancandoci alla cooperativa Pari Passo scs nell'attività di riqualificazione della zona. Abbiamo scelto di posare una recinzione in ferro battuto, anziché la classica rete di perimetrazione, in modo da uniformarla al contesto”.