Strada Pasubio, presto ulteriori interventi per la moderazione della velocità

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il secondo stralcio del progetto definitivo relativo agli interventi per la riqualificazione e messa in sicurezza degli assi primari e l’attivazione del Peba Tpl (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche trasporto pubblico locale) in strada Pasubio per l’importo di 150 mila euro.

Il progetto darà continuità a quanto previsto nel primo stralcio approvato ad agosto 2022, e i cui lavori prenderanno il via dopo le festività natalizie, andando a completare una serie di interventi di moderazione della velocità e miglioramento della fluidità del traffico. Inoltre, sarà attuata la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali attraverso la realizzazione di isole spartitraffico e l'installazione di illuminazione verticale ad alta intensità luminosa con luci a Led, combinati con la riqualificazione delle fermate del TPL mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“L’intervento tiene conto delle variazioni delle dinamiche di percorrenza della rete stradale urbana, e, nello specifico, di quel tratto di strada Pasubio che, a seguito del completamento della variante alla S.P. 46, sarà alleggerito della componente dei mezzi pesanti e dal flusso di accesso/attraversamento alla città – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron – divenendo, a tutti gli effetti, una strada di quartiere, pur mantenendo la funzione di “porta nord” della città”.

Il progetto è curato dal servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici del Comune di Vicenza.